В Витебске отключили отопление

ННВ • 26/4/22 0:51 • Здароўе

Витебский горисполком принял решение с понедельника отключить отопление в городе.



Согласно этому документу с 25 апреля батареи отключат для всех категорий потребителей, за исключением детских дошкольных, школьных и медицинских учреждений, больниц, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, отделений для круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов территориальных центров социальной защиты населения.

Такое решение городскими властями принимается после того, как среднесуточная температура атмосферного воздуха в течение трех суток подряд составит или превысит +8 градусов по шкале Цельсия.

По данным наблюдений синоптиков среднесуточная температура в Витебске выше этой отметки держится с 19 апреля, она колебалась от 8,3 до 11,9 градусов тепла.