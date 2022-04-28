Четыре деревни исчезли в Поставском районе

Сяржук Серабро • 28/4/22 12:52 • Палітыка

Решением Поставского райисполкома упразднены четыре населенных пункта этого района.



Так, согласно этому документу, официально перестали существовать деревня Большие Цирклишки Лынтупского сельсовета, деревня Мосты Козловщинского сельсовета, деревня Малые Дашки Камайского сельсовета и деревня Новый Двор Яревского сельсовета.

Как раньше сообщали «ННВ», в конце прошлого года сразу семь деревень были упразднены в Городокском районе.