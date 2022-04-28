Витебский облисполком разрешил вывозить продукты в Литву и Латвию

Сяржук Серабро • 28/4/22 12:19 • Эканоміка

На территории Витебской области некоторое время не будет действовать запрет правительства на вывоз продуктов страны Балтии.



Согласно решению, принятому Витебским областным исполнительным комитетом 25 апреля, запрет, установленный в части первой пункта 1 постановления Совмина № 224, не распространяется на случаи приобретения товаров для личного пользования физическими лицами, выезжающими из Республики Беларусь с территории Витебской области в Литовскую

Республику и Латвийскую Республику в выходные и праздничные дни в период по 15 мая этого года.

Напомним, что согласно постановлению правительства Беларуси от 12 апреля, запрещалось вывозить за границу ЕАЭС более 2 килограммов пшеничной муки, более килограммов гречневой, рисовой, овсяной, манной и перловой крупы, пшена, овсяных хлопьев, макарон, сахара и соли, а также более 1 литра растительного масла и трех банок мясных, молочных и рыбных консервов.