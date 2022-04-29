Пенсионер погиб на пожаре в Витебске
28 апреля в Витебске горела квартира в пятиэтажном доме, пожарные нашли там мертвого человека.
«Хрущевка» в начале улицы Берестеня загорелась в 11:49, пожар начался в одной из квартир на пятом этаже.
Владелица жилья — 63-летняя пенсионерка — постоянно живет в другой квартире — на улице Чкалова. А в этом помещении жил ее старший брать — 67-летний пенсионер. Его тело в горящей комнате и нашли пожарные.
Со слов соседей мужчина любил злоупотребить спиртным. Электричество и газ в квартире были отключены. В результате пожара в квартире закопчены стены, потолок, в комнате повреждено имущество.
По предварительной версии пожар мог произойти из-за неосторожности при курении, которую допустил погибший пенсионер, сообщается МЧС.
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