Режиссер, поставивший опальный спектакль «Тиль», больше не руководит театром им. Якуба Коласа

Сяржук Серабро • 29/4/22 15:20 • Культура

Стало известно, что Михаил Краснобаев, поставивший опальный спектакль «Тиль», покинул пост художественного руководителя театре имени Якуба Коласа.



Слухи о том, что режиссер все же согласился написать заявление на увольнение появились еще месяц назад — якобы это было условием согласования нового директора Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа. Однако вплоть до 25 апреля господин Краснобаев все еще значился худруком витебского театра на официальном сайте театра, теперь доступ к этой странице закрыт, а со страницы с творческим составом информацию о нем убрали.

Напомним, что высоким столичным гостям чем-то не понравилась подготовленная к 95-летию коласовского театра постановка спектакля «Тиль об отважном и находчивом предводителе гёзов, сражавшихся против тирании и иноземного владычества.

После премьеры, которая состоялась 21 ноября, спектакль убрали из афиши, а директор театра Александр Старых, лишился своей должности.

Михаил Краснобаев был назначен на должность художественного руководителя Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа в сентябре 2017 года. Таким образом, он руководил театром четыре с половиной года. Режиссер награжден почетными грамотами Витебского областного Совета депутатов (1996 г.), управления культуры Витебского облисполкома (2010 г.), Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь (2010 г.), Почетным знаком Министерства культуры Республики Беларусь Республики Беларусь (2015 г.) и удостоен звания Человек года Витебской области (2016 г.).