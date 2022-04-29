В Браславе за превышения полномочий посадили бывшего депутата и руководителя сельхозорганизации

Ігар Арцюх • 29/4/22 21:49 • Эканоміка

К 3 годам лишения свободы за превышения полномочий приговорили в Браславе Александра Кирченко, который был депутатом Тетерковского сельского Совета депутатов 28 созыва и занимал должность директора одного из сельскохозяйственных предприятий района.



Судя по сообщениям местной прессы, по крайней мене до 2020 года господин Кирченко руководил КУСП «Браславский».

На суде было установлено, что с 1 сентября 2017 года по 23 апреля 2019 года он, заведомо зная об отсутствии у предприятия реальной возможности своевременно выплатить в полном размере работникам заработную плату, давал незаконные указания уменьшать фонд заработной платы, сокращая размер начисленной заработной платы, а также не выплачивать доплаты до размера минимальной заработной платы.

В результате противоправные действия Александра Кирченко повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников предприятия, выразившегося в неполной выплате заработной платы, заниженной в общей сумме на 66 855 рублей 27 копеек.

Кроме того этими действиями был нанесен существенный вред государственным и общественным интересам в виде искажения данных государственной статистической отчетности, неполного перечисления в бюджет обязательных платежей, а именно обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, подоходного налога и пенсионных взносов, неполного перечисления профсоюзных взносов на общую сумму 35 624 рубля 74 копейки.

29 апреля суд Браславского района признал Александра Кирченко виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекших тяжкие последствия.

На основании части 3 статьи 346 УК бывшего депутата и руководителя сельхозпредприятия приговорили 3 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, согласно приговору, он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.