В Браславе за превышения полномочий посадили бывшего депутата и руководителя сельхозорганизации

• 29/4/22 21:49 • Эканоміка

К 3 годам лишения свободы за превышения полномочий приговорили в Браславе Александра Кирченко, который был депутатом Тетерковского сельского Совета депутатов 28 созыва и занимал должность директора одного из сельскохозяйственных предприятий района.
Юстиция, правосудие, Фемида, весы, темнота, мрак. Фото pixabay.com

Судя по сообщениям местной прессы, по крайней мене до 2020 года господин Кирченко руководил КУСП «Браславский».

На суде было установлено, что с 1 сентября 2017 года по 23 апреля 2019 года он, заведомо зная об отсутствии у предприятия реальной возможности своевременно выплатить в полном размере работникам заработную плату, давал незаконные указания уменьшать фонд заработной платы, сокращая размер начисленной заработной платы, а также не выплачивать доплаты до размера минимальной заработной платы.

В результате противоправные действия Александра Кирченко повлекли причинение существенного вреда правам и законным интересам работников предприятия, выразившегося в неполной выплате заработной платы, заниженной в общей сумме на 66 855 рублей 27 копеек.

Кроме того этими действиями был нанесен существенный вред государственным и общественным интересам в виде искажения данных государственной статистической отчетности, неполного перечисления в бюджет обязательных платежей, а именно обязательных страховых взносов в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения, подоходного налога и пенсионных взносов, неполного перечисления профсоюзных взносов на общую сумму 35 624 рубля 74 копейки.

29 апреля суд Браславского района признал Александра Кирченко виновным в умышленном совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекших причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан, государственным и общественным интересам, совершенных из корыстной и иной личной заинтересованности, повлекших тяжкие последствия.

На основании части 3 статьи 346 УК бывшего депутата и руководителя сельхозпредприятия приговорили 3 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима. Кроме того, согласно приговору, он на 5 лет лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

            
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