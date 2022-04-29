Задержан еще один курьер телефонных аферистов, он успел собрать у витебских стариков боле 23 000 долларов

Іван Дзедушкін • 29/4/22 14:30 • Крымінал

Трех витебских старушек в возрасте от 74-х до 90 лет 26 апреля обобрали телефонные мошенники, которые рассказывали, что их родственники попали в ДТП. Курьера аферистов успели задержать.



Престарелым витеблянам звонили на стационарные телефоны, под видом близких родственников мошенники сообщали, что попали в ДТП и нужны деньги на лечение. Вещи и деньги просили передать курьеру.

Силовикам удалось установить курьера, которым оказался 40-летний житель столицы. Его автомобиль был задержали в Крупском районе Минской области. В салоне микроавтобуса нашли вещи, которые пенсионеры передавали мужчине, а также почти 23 000 долларов США и 350 евро.

Задержанный рассказал, что деньги он получил в адресах, которые ему передавал куратор. Всю наличность он также должен был передать другому участнику преступного бизнеса. При этом положенную ему часть он оставлял себе. Минчанин задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все участники преступной схемы, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что несколькими днями ранее также был задержан курьер аферистов, который собирал деньги со стариков в Витебске.