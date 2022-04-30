Педофила, снимавшего детское порно, в Витебске посадили на 13 лет

Іван Дзедушкін • 30/4/22 21:43 • Падзеі

Эдурада Рябуха, обвеявшегося сразу в нескольких преступлениях против половой неприкосновенности детей, суд в Витебске приговорил к 13 годам лишения свободы.



Молодой человек, оканчивавший один из ВУЗов Витебска, признан виновным в следующих преступлениях:

насильственных действиях сексуального характера, совершенных с использованием беспомощного состояния потерпевшей в отношении заведомо малолетней (часть 3 статьи 167 УК);

распространении заведомо несовершеннолетнему порнографических материалов, изображений, видеофильмов порнографического содержания, совершенных лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста (часть 2 статьи 343 УК);

в хранении с целью распространения, распространении порнографических материалов, видеофильмов порнографического содержания с изображением заведомо несовершеннолетнего, совершенных лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное части 2 статьи 343 УК, с использованием интернета (часть 2 статьи 343-1 УК);

использовании заведомо малолетнего для изготовления порнографических материалов с его изображением и на основании (часть 3 статьи 343-1 УК);

развратных действиях, совершенных лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо малолетней, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное статьей 167 УК (часть 2 статьи 169 УК).

Суд Октябрьского района в закрытом заседании 28 апреля приговорил молодого витеблянина к 13 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме того, он должен выплатить штраф в 7400 рублей. Также у парня конфисковали в доход государства мобильного телефона «SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 5G» и компьютер, признанные средствами совершения преступлений.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, что согласно открытым источникам этот житель Витебска был очень активным и разносторонним, про него даже несколько раз писала «Беларусь Сегодня». Он участвовал профсоюзной жизни ВУЗа, волонтерил на «славянском базаре», ходил крестными ходами по Витебску и даже получил грамоту на олимпиаде по духовно-нравственной культуре «Русь Святая, храни веру православную».