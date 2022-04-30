В Полоцке молоковоз сбил женщину
В Полоцке женщина оказалась в больнице после наезда молоковоза.
30 апреля около 10:00 на улице Богдановича 49-летний водитель грузового автомобиля «ГАЗ», ехавший в направлении улицы Зыгина, совершил наезд на 47-летнюю женщину.
Как сообщает ГАИ в своем телеграм-канале, пешеход внезапно выбежала на проезжую часть. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила травмы и была и была госпитализирована.
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