Витеблянка избивала ногами белого песика, ее нашли силовики

Сяржук Серабро • 01/5/22 21:48 • Экалогія

Вчера в «TikTok» появился видеоролик, в котором женщина в Витебске жестокого избивает ногами маленькую белую собачку. Ее разыскала милиция.



Ролик был опубликован в аккаунте витебских зоозащитников. В нем, в частности, сообщалось, что инцидент произошел в районе дома №90 на улице Лазо.

На видео видно, женщина пинает свое питомца, удерживая при этом на поводке. Маленькая белая собачка при этом подлетает в воздух и переворачивается.

Сегодня УВД Витебского облисполкома в своем телеграм-канале сообщило о том, что, как было установлено сотрудниками Октябрьского РОВД, песика избила 32-летняя витеблянка, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения.

Судя по опубликованному видео, к ней домой наведались силовики, при этом женщина была, мягко говоря, не в адекватном состоянии.

Свой поступок молодая женщина считает нормальным, что милиционерам аргументировала тем, что со своим животным она может делать то, что посчитает нужным.

В результате пьяную витеблянку задержали, ее действиям должны дать правовую оценку. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными в Беларуси наступает лишь в случае, если эти действия повлекли его гибель или увечье.

Собака, как уверяют силовики, не смотря на пинки, осталась невредима, она передана в надежные руки.