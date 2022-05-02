Байкер сбил женщину в Оршанском районе и убежал с места ДТП

• 02/5/22 12:15 • Здарэнні

1 мая в Оршанском районе 34-летняя женщина пострадала в результате наезда мотоцикла.
Байкер сбил женщину в Оршанском районе и убежал с места ДТП. Фото ГАИ

Около 16:00 неподалеку от дома №4 на Студенческой агрогородка Смольяны молодой человек на мотоцикле «Suzuki» не справился с управлением и совершил наезд на пешехода.

В момент наезда женщина шла по обочине дороги, в результате ДТП она получил травмы. А водитель мотоцикла скрылся с места происшествия.

Сотрудники ГАИ установили личность мотоциклиста и спустя несколько часов после аварии нашли байкера. Им оказался 29-летний житель соседней деревни. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

По факту этого дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, сообщается пресс-службой ГАИ.

            
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 