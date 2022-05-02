Помидоры идут на взлет — цена на томаты выросла на 88% с начала года

Сяржук Серабро • 02/5/22 19:45 • Эканоміка

За три месяца цена на помидоры в Витебской области выросла на 88,1%, только за март — на 44,8%.



Ранее «ННВ» отмечали резкий скачок потребительских цен, который была вынуждена признать даже официальная статистика. Теперь, после публикации бюллетеня «Социально-экономическое положение Витебской области, январь-март 2022 г.», можно выделить рекордсменов в росте цен.

Следом за помидорами, идут бананы, цены на которые с начала года выросли на 62,2%, а за март — на 32.4%. Также отмечается высокий рост цен на совсем не экзотические морковь (25,4%) и лук (19,6%). Огурцы же, благодаря созреванию урожая в теплицах, по сравнению с началом года подешевели на 13,4%, но все же стоят на 12% дороже, чем в марте 2021 года.

Общепит, согласно официальной статистике, с начала года подорожал на 7%, при этом только за март цены в организациях общественного питания выросли на 3,3%.