В Витебской области против COVID-19 привили 68% населения

Зоя Машэка • 03/5/22 11:00 • Здароўе

Два компонента вакцины против COVID-19 в Витебской области получило 68% населения.



При этом первым компонентом вакцины против COVID-19 привито более 70% жителей региона.

Сейчас проводится уже вакцинация детей от 12 до 17 лет — первую дозу вакцины получили более 21% детей этой возрастной группы, об этом рассказали на пресс-конференции в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, посвященной Европейской неделе иммунизации, которая проходит 24–30 апреля.

Напомним, что вакцинация против COVID-19 в Витебской области началась более года назад. Планировалось, за 2021 год иммунизацией против этого заболевания охватить не менее 60% населения в области и в каждом из регионов. Однако к концу прошлого года в регионе смогли привить только немногим более 33% жителей.