Сторожа сгоревшей с телятами фермы заподозрили в поджоге

Ігар Арцюх • 04/5/22 14:37 • Эканоміка

Уголовное дело возбудили в отношении сторожа фермы в деревне Большой Полсвиж Лепельского района — там на пожаре погибли 30 телят.



Согласно информации МЧС, 30 апреля сгорела деревянная пристройка к ферме в которой содержали телят в возрасте до 2 месяцев, 29 телят погибли, 2 удалось вывести.

Милиция сообщает уже о более 30 погибших телятах и частичном уничтожении животноводческого помещения размером 6х18 метров.

По версии силовиков пожар на ферме произошел из-за того, что 58-летний сторож фермы бросил непотушенную сигарету в солому, которую работницы хозяйства стелили телятам для утепления. Огонь быстро распространился на строение.

Только за погибших телят виновнику пожара придется выплатить более 8000 рублей. Следователи в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по части 2 статьи 218 УК — умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Санкции этой статьи предусматривают ограничение свободы на срок до 5 лет либо лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.