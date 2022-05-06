Бобры пасутся в центре Витебска. Фотофакт

ННВ • 06/5/22 15:20 • Экалогія

5 мая в центре Витебска видели бобра.



Бобра, плавающего в ручье Дунай и пасущегося на берегу, наблюдал витебский фотограф Павел Максимов, который опубликовал снимки в Facebook.

Бобров в парке Фрунзе видели неоднократно. «ННВ» сообщали об этом в 2019 и 2007 годах.

А осенью прошлого года этих зверушек обвинили в уничтожении посадок плакучей ивы — саженцы были высажены 17 сентября представителями областного комитета и городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также активистами БРСМ.

При этом «Витебский Зеленстрой» хотел, чтобы бобров отловили и переместили их на другую территорию обитания.