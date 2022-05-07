Еще один коровник горел в Витебской области, обошлось без жертв

Ігар Арцюх • 07/5/22 14:49 • Эканоміка

6 мая произошел пожар на молочно-товарной ферме в деревне Новоселки Сенненского района.



Одноэтажный кирпичный коровник загорелся около шести часов утра. К тому моменту, как его смогли потушить, огонь успел повреждить крышу и потолок по всей площади перекрытия, сообщается пресс-службой МЧС.

Пострадавших в результате пожара нет, очевидно, коров уже выгнали на пастбище. Причина пожара устанавливается.

Напомним, что во время пожара 30 апреля в Лепельском районе на МТФ погибло порядка трех десятков телят в возрасте до 2 месяцев. Уголовное дело возбудили в отношении сторожа, которого подозревают в поджоге.

А 20 апреля горела ферма в Полоцком районе, там смогли эвакуировать 58 коров и 12 телят.