На праздничный салют в Витебске потратят 13 000 рублей

Сяржук Серабро • 07/5/22 16:02 • Палітыка

Витебский горисполком проводит закупку услуги по исполнению праздничного салюта на День Победы в Витебске.



Праздничный фейерверк планируется 9 мая в 23:00, запускать его будут на площади Победы.

Согласно техническому заданию, фейерверк должен быть панорамным, непрерывным, трехуровневым (низкий, средний и высотный), сочетать одновременно выстрелы пиротехническими изделиями малого, среднего, и крупного калибра, максимально красочным, с набором разнообразных пиротехнических эффектов.

При этом произведут не менее 1400 залпов снарядами калибром от 20 миллиметров до 4 дюймов из салютных установок бытового назначения, веерных салютных установок, пиротехнических рядов и пусковых установок шаров.

Кроме того, планируется использовать световые эффекты в виде лучей, произвести световую заливку «штыков» обелиска с помощью лучей и стробоскопа, а также задействовать дымовую машину.

Ориентировочная стоимость закупки составляет 13 000 рублей, это бюджетные средства. На тендер поступили две заявки.

В прошлом году ориентировочная стоимость закупаемого салюта на 9 мая в Витебске составляла 10 000 рублей (закупка отменена), а на 3 июля — 8600 рублей.