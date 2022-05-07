В ГАИ рассказали, где в Витебске ограничат движение транспорта 9 мая
В связи с празднованием Дня Победы 9 мая в Витебске несколько раз в разных частях города будут ограничивать движение транспорта. Узнали — где и когда.
Сначала с 7:30 до завершения торжественного шествия будет перекрыто движение автотранспорта по улице Ленина от площади Ленина до площади Победы в обоих направлениях.
Кроме того, в это время будет ограничено движение транспорта на прилегающих участках:
+ от улицы Ленина до улицы Суворова;
+ от улицы Ленина до Коммунистической улицы.
Общественный транспорт в это время, как сообщали «ННВ», будет работать по объездным маршрутам.
Затем, вечером также запланировано перекрытие движения в зоне проведения праздничного салюта на площади Победы и ограничение движение на прилегающих улицах. Ограничения будут действовать с 22:30 до окончания праздничного салюта.
Также в этот день будет ограничено движение большегрузного и тихоходного транспорта на следующих участках дорог:
- пр-т Черняховского – пр-т Строителей;
- пр-т Московский – ул. Чкалова;
- ул. Г.Белобородова – ул. Герцена;
- ул. Кирова – ул. Комсомольская;
- пр-т Фрунзе – пр-т Людникова;
- ул. Ленина – ул. Грибоедова.
ГАИ рекомендует водителям заранее выбирать маршруты движения с учетом временных ограничений.
Необходимо также помнить об ограничении остановки и стоянки транспорта в ночь с 8 на 9 мая на участке от площади Ленина до площади Победы в обоих направлениях.
При проведении праздничных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Будут выведены дополнительные экипажи для обеспечения безопасности дорожного движения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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