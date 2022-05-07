В ГАИ рассказали, где в Витебске ограничат движение транспорта 9 мая

ННВ • 07/5/22 0:53 • Грамадства

В связи с празднованием Дня Победы 9 мая в Витебске несколько раз в разных частях города будут ограничивать движение транспорта. Узнали — где и когда.



Сначала с 7:30 до завершения торжественного шествия будет перекрыто движение автотранспорта по улице Ленина от площади Ленина до площади Победы в обоих направлениях.

Кроме того, в это время будет ограничено движение транспорта на прилегающих участках:

+ от улицы Ленина до улицы Суворова;

+ от улицы Ленина до Коммунистической улицы.

Общественный транспорт в это время, как сообщали «ННВ», будет работать по объездным маршрутам.

Затем, вечером также запланировано перекрытие движения в зоне проведения праздничного салюта на площади Победы и ограничение движение на прилегающих улицах. Ограничения будут действовать с 22:30 до окончания праздничного салюта.

Также в этот день будет ограничено движение большегрузного и тихоходного транспорта на следующих участках дорог:

пр-т Черняховского – пр-т Строителей;

пр-т Московский – ул. Чкалова;

ул. Г.Белобородова – ул. Герцена;

ул. Кирова – ул. Комсомольская;

пр-т Фрунзе – пр-т Людникова;

ул. Ленина – ул. Грибоедова.

ГАИ рекомендует водителям заранее выбирать маршруты движения с учетом временных ограничений.

Необходимо также помнить об ограничении остановки и стоянки транспорта в ночь с 8 на 9 мая на участке от площади Ленина до площади Победы в обоих направлениях.

При проведении праздничных мероприятий сотрудники Госавтоинспекции будут работать в усиленном режиме. Будут выведены дополнительные экипажи для обеспечения безопасности дорожного движения, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.