Заморозки в Витебской области возможны ночью в понедельник и вторник

ННВ • 07/5/22 14:27 • Экалогія

После выходных в Витебской области возможны заморозки, необходимо позаботиться о своих посадках.



В ночные часы 9 мая (понедельник) и 10 мая (вторник) на большей части территории Витебской области ожидаются заморозки, температура может опускаться до 3 градусов ниже нуля по шкале Цльсися, предупреждает МЧС.

Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

Если вы подготовили к посадке картофель, то не следует оставлять клубни на открытом воздухе, их также следует укрыть.