Заморозки в Витебской области возможны ночью в понедельник и вторник
После выходных в Витебской области возможны заморозки, необходимо позаботиться о своих посадках.
В ночные часы 9 мая (понедельник) и 10 мая (вторник) на большей части территории Витебской области ожидаются заморозки, температура может опускаться до 3 градусов ниже нуля по шкале Цльсися, предупреждает МЧС.
Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.
Если вы подготовили к посадке картофель, то не следует оставлять клубни на открытом воздухе, их также следует укрыть.
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