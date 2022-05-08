В больнице умер 96-летняя бабушка, которая обгорела, при пале травы

Сяржук Серабро • 08/5/22 17:54 • Здароўе

Утром 7 мая в больнице от ожогов умерла 96-летняя пенсионерка из деревни Любжино Ушачского района.



Ожоги престарелая сельчанка получила, когда на ее частном подворье произошел пожар сухой растительности. Бабушку госпитализировали 14 апреля. По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.

Не смотря на усилия медиков, спустя три недели после пожара старушка умерла в больнице, сообщается пресс-службой МЧС.