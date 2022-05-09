Пьяный минчанин спрыгнул с крыши пятиэтажки в Новолукомле. Как его сумели спасти?

Іван Дзедушкін • 09/5/22 18:27 • Здарэнні

В Новолукомле мужчина спрыгнул с крыши пятиэтажки прямо на «Куб жизни», установленный спасателями



Вечером 8 мая в Новолукомле 34-летний житель столицы спрыгнул с крыши многоэтажного дома. Его удалось спасти.

Сообщение о мужчине, который хочет спрыгнуть с дома на улице Энергетиков, спасатели получили от милиции в 19:54.

Подъехавший к месту происшествия экипаж заметил на краю крыши пятиэтажки молодого мужчину. Пожарные пытались поговорить с человеком, который был очень возбужден и постоянно угрожал, что в случае каких-либо действий по его спасению, он прыгнет без предупреждения.

Спасатели, кторые хотели пробраться на крышу, выяснили что вход на нее заблокирован с обратной стороны. Поэтому решили развернуть так называемый «Куб жизни».

Устройство накачивали воздухом за углом дома — вне поля зрения мужчины. Когда куб стали выносить к дому, мужчину это привело в бешенство, он начал метаться по кровле, будто бы выбирал куда лучше спрыгнуть. Пожарныепередвигались с кубом внизу дома, пытаясь угадать куда он все таки прыгнет.

В один из моментов молодой человек все же прыгнул вниз и попал прямо на «Куб жизни». Сразу же попытавшегося совершить суицид человека передали находившимся на месте медикам.

Как выяснится позже, 34-летний житель Минска был сильно пьян. Его госпитализировали в больницу, сообщается пресс-службой МЧС.