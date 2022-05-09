В Витебске в канун праздников открылась навигация на Двине. Сколько стоит билет?

Сяржук Серабро • 09/5/22 17:48 • Турызм

Читатели «ННВ» заметили, что по Двине в Витебске начал курсировать теплоход. Узнали новые цены.



Как и в прошлом году, навигация пассажирских судов в областном центре возобновилась в канун Дня Победы. Хотя в 2021 году сначала планировалось пустить теплоход к 1 мая.

Официально навигация 2022 года открыта на летний период с 7 мая. При этом билет для взрослых подорожал на 2 рубля и теперь обойдется в 7 рублей, детей от 5 до 10 лет по-прежнему катают за 3 рубля, а детей младше 5 лет — бесплатно.

Аренда теплохода для физического лица обойдется за час плавания в 200 рублей, для юридического лица — 300 рублей. Час стоянки оплачивается из расчета 150 рублей для тех и других, сообщает сайт «Гордормост г. Витебск» — эта организация эксплуатирует теплоходы «Витебск» и «Северная столица».