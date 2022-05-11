Пенсионерка из Новополоцка хотела замуж за иностранца и лишилась более 10 тысяч рублей

Іван Дзедушкін • 11/5/22 14:56 • Крымінал

Виртуальный роман с «липовым» работником ВОЗ в Йемене стоил 66-летней жительнице Новополоцка более 10 тысяч рублей.



Пенсионерка зарегистрировалась в одной из социальных сетей и вскоре к ней в друзья добавился мужчина, представившийся врачом, работающим в Йемене на Всемирную организацию здравоохранения.

Наивной белоруске он рассказал, хочет жениться на ней и приехать для этого в Беларусь. Однако, для того, чтобы покинуть Йемен, ему нужна финансовая помощь.

В результате женщина для приезда жениха взяла два кредита и перевела мошенникам 10 600 рублей. После этого, однако «принц на белом коне» в Новополоцке не появился, а стал просить у женщины еще денег, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Не получив очередной перевод злоумышленник перестал общаться с новополочанкой. После этого в отчаянии женщина бросилась в милицию.