Джентльменский набор: в Витебске мужчина вынес из магазина бутылку виски за 1000 рублей и кассеты для бритья
В Витебске разыскивают мужчину, похитившего из магазина бутылку дорогого скотча.
Хищение произошло в дискаунтере, расположенном в одном из торговых центров Витебска. Пропажу товара обнаружили работники магазина.
После просмотра видео с камер наблюдения и инвентаризации выяснилось, что неизвестный похитил блистер со сменными кассетами для бритвенного станка и бутылку шотландского виски стоимостью около 1000 рублей.
По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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