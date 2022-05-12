Джентльменский набор: в Витебске мужчина вынес из магазина бутылку виски за 1000 рублей и кассеты для бритья

• 12/5/22 14:21 • Крымінал

В Витебске разыскивают мужчину, похитившего из магазина бутылку дорогого скотча.
В Витебске разыскивают мужчину, похитившего из магазина бутылку дорогого скотча

Хищение произошло в дискаунтере, расположенном в одном из торговых центров Витебска. Пропажу товара обнаружили работники магазина.

После просмотра видео с камер наблюдения и инвентаризации выяснилось, что неизвестный похитил блистер со сменными кассетами для бритвенного станка и бутылку шотландского виски стоимостью около 1000 рублей.

В Витебске разыскивают мужчину, похитившего из магазина бутылку дорогого скотча

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

            
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