Легковушка влетела под встречный «МАЗ» в Полоцком районе, водитель погиб

ННВ • 12/5/22 23:58 • Здарэнні

Один человек погиб и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Полоцком районе 12 мая.



На 96-м километре автодороги Р-20 37-летний водитель автомобиля «Honda», ехавший со стороны Полоцка в направлении Витебска, выехал на полосу встречного движения. Там его автомобиль врезался в ехавший навстречу самосвал «МАЗ».

В результате столкновения оба автомобиля вылетели в кювет. Водитель и пассажир легковушки получили травмы и были госпитализированы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

В больнице водитель «Honda» через непродолжительное время после доставления умер.