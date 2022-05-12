Рост цен на товары в Витебской области превысил 10%

Сяржук Серабро • 12/5/22 15:37 • Эканоміка

За четыре месяца с начала года цены на товары в Витебской области выросли более чем на 10%, а на услуги — более чем на 7%.



В апреле цены на продовольственные и непродовольственные товары, хоть и медленнее, чем в марте, продолжили расти и увеличились, соответственно, на 3,6 и 0,5 процентных пункта. Услуги при этом за месяц подешевели на 1%.

В результате с начала 2022 года рост цен на товары составил 10,5%, при этом на продовольственные — 10,7%, а на непродовольственные — на 10,2%. Услуги относительно декабря 2021 года подорожали на 7,4%.

Как «ННВ» писали ранее, резкий скачек цен пришелся на март, когда за один месяц продукты подорожали сразу на 8,3%. При этом, например, томаты подорожали сразу на 44,8% (с начала года на 88,1%).