В Витебском районе обнаружили глухариные токи, их передали под охрану

• 14/5/22 13:35 • Экалогія

Сразу девять глухариных токов в Витебском районе передали под охрану. Узнали, где они находятся.
Глухарь на току. Фото Glenfeshie 88 / https://www.flickr.com/photos/23632548@N00/

Все десять природных территорий, на которых токуют глухари, находятся на территории Суражского лесхоза. Под охрану переданы как сами токи, так и территории в 300-метровой полосе вокруг них.

В границах природных территорий, подлежащих специальной охране, выделенных в местах нахождения глухариных токов, а также в 300-метровой полосе вокруг них, запрещены рубки главного пользования, а также в период с 1 марта по 15 июля рубки промежуточного пользования и прочие рубки.

            
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