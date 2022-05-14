В Витебском районе обнаружили глухариные токи, их передали под охрану
Сразу девять глухариных токов в Витебском районе передали под охрану. Узнали, где они находятся.
Все десять природных территорий, на которых токуют глухари, находятся на территории Суражского лесхоза. Под охрану переданы как сами токи, так и территории в 300-метровой полосе вокруг них.
В границах природных территорий, подлежащих специальной охране, выделенных в местах нахождения глухариных токов, а также в 300-метровой полосе вокруг них, запрещены рубки главного пользования, а также в период с 1 марта по 15 июля рубки промежуточного пользования и прочие рубки.
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