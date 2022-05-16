Женщина пострадала в результате падения мотоцикла в Глубокском районе

ННВ • 16/5/22 21:38 • Здарэнні

15 мая неподалеку от деревни Санники Глубокского района упал байкер, пострадала его пассажирка.



По предварительной информации ГАИ, 43-летний водитель мотоцикла «Yamaha» на закруглении дороги влево не справился с управлением и допустил падение мотоцикла.

В результате падения 39-летняя пассажирка получила травмы. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.