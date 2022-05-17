В Верхнедвинском районе сгорел трактор

ННВ • 17/5/22 14:45 • Здарэнні

Трактор «МТЗ-1221» получил сильные повреждения в результате пожара в Верхнедвинском районе.



Пожар произошел 16 мая вечером. В 18:44 пожарные получили сообщение о загорании трактора «Беларус» в деревне Устье.

Огнем в тракторе «МТЗ-1221» были повреждены моторный отсек, кабина, колеса и прицеп. Люди на пожаре не пострадали, причина загорания устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.