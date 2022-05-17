В Витебске 17 человек попали под «уголовку» за кражу 17 000 литров солярки

Ігар Арцюх • 17/5/22 16:08 • Эканоміка

17 рабочих витебского предприятия подозреваются в краже дизельного топлива на общую сумму свыше 34 600 рублей. Возбуждено уголовное дело.



Хищения топлива были выявлены ОБЭП. По мнению силовиков, работники предприятия сливали топливо в течение нескольких лет и смогли похитить более 17 000 литров.

Для этого они шли на различные ухишчрения: устанавливали сливные шланги; на специальной технике устанавливали самодельные баки, куда сливалось топливо; накручивали на датчиках выработку часов, когда техника в эти дни не была задействована и тому подобное.

Так, в ходе осмотра техники установлено, что на отдельных единицах бортовая панель модифицирована: при нажатии на определенные клавиши, начинает срабатывать устройство по сливу топлива из моторного отсека, а также начинает работать спидометр, при не включенной специальной технике. Изъяты приспособления для хищения топлива, в числе которых сливные шланги и баки для топлива, устройство по изменению показаний моточасов, необходимая документация.

В результате под следствием оказались 17 человек. Они подозреваются в присвоении имущества в особо крупном размере — часть 4 статьи 211 УК

В настоящее время с подозреваемыми проводятся необходимые следственные действия.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.