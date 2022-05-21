Фура с шоколадками перевернулась под Полоцком

Зоя Машэка • 21/5/22 11:56 • Здарэнні

Утром 21 мая в Полоцком районе перевернулся автопоезд, который вез 28 тонн швейцарского шоколада.



26-летний житель Могилевской области, который управлял «Volvo», рассказал ГАИ, что вез из Литвы груз швейцарского шоколада и около 5:50 заснул за рулем.

В результате аварии водитель фуры серьезных травм не получил, а вот для того, чтобы достать фуру из кювета вызывать буксир. С шоколадом ничего не произошло и его уже перегрузили в другую фуру.

По факту дорожно-транспортного происшествия начали проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.