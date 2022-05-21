Витеблянка отсудила у страхового общества более 3000 рублей за разбитое стекло легковушки

Ігар Арцюх • 21/5/22 15:26 • Здарэнні

Страховое общество, не захотевшее компенсировать жительнице Витебска разбитое камнем стекло автомобиля, по суду заплатит в три раза больше.



Витебский областной суд поставил точку в споре между владелицей поврежденного автомобиля и закрытым акционерным страховым обществом «Б», которое не захотело оплатить работы по ремонту в размере 1070 рублей.

Лобовое стекло легкового автомобиля витеблянки было повреждено во рвемя движения по улице Гагарина вылетевшим из-под колеса встречного авто камнем. 7 января прошлого года женщина обратилась за компенсацией в свою страховую организацию.

Однако 11 августа 2021 года там ей отказали в выплате, заявив, что родственник женщины, управлявший авто в момент повреждения не имел такого права, а следовательно случай — не страховой. Такой вывод был сделан на основании того, что мужчина уже после ДТП лечился в Витебском областном клиническом центре психиатрии и наркологии.

Женщина подала в суд, и 4 февраля этого года решением суда Первомайского района было постановлено взыскать с закрытого акционерного страхового общества «Б.» страховое возмещение в сумме 1070 рублей, пеню за несвоевременную выплату страхового возмещения в сумме 850 рублей, денежную компенсацию морального вреда в размере 200 рублей, расходы по оплате помощи представителя в сумме 500 рублей, а всего 2620 рублей. Дополнительным решением от 18 февраля были взысканы еще расходы по оплате помощи представителя за составление искового заявления в размере 200 рублей.

Ответчик подал апелляционную жалобу на это решение в областной суд, но и там 5 мая встали на строну их клиентки. Кроме того, теперь страховому обществу придется выплатить дополнительные 200 рублей, которые витеблянка снова должна была потратить на юридическую помощь. Всего, таким образом, фирма выплатит клиентке 3020 рублей.