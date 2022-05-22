Две ближайшие ночи в Витебской области ожидаются заморозки

• 22/5/22 19:40 • Экалогія

Заморозки до -2 °С ожидаются в ближайшие ночи на территории Витебской области.
Заморозки. Фото pixabay.com

Согласно предупреждению синоптиков, ночью 23 мая (понедельник) по региону на почве местами возможны заморозки до -2°С. А ночью 24 мая (вторник) заморозки до -2°С ожидаются в отдельных районах области.

Весной для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить укрытие рассады полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом) или соломой.

            
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