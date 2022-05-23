Байкерша врезалась в легковушку под Витебском и попала в больницу

ННВ • 23/5/22 18:25 • Здарэнні

Вечером 22 мая в результате столкновения с легковым автомобилем в Витебском районе пострадала 54-летняя женщина, ехавшая на мотоцикле.



По информации ГАИ, около 17:40водитель мотоцикла «Lifan» при перестроении не убедилась в безопасности маневра и совершила столкновение с автомобилем «Volkswagen Polo».

В результате дорожно-транспортного происшествия байкерша получила травмы и была доставлена в медучреждение.