Почти на 5% снизились объемы промышленного производства в Витебской области

ННВ • 23/5/22 14:29 • Эканоміка

За четыре месяца объем промышленного производства в Витебской области составил только 95,2% к прошлогоднему уровню.



Наибольшее снижение по виду экономической деятельности «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 93,9%, затем «Горнодобывающая промышленность» – 94,1% и «Обрабатывающая промышленность» – 95,3%. Прирост отмечен только в «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», он составил всего 1,5%.

Согласно данным областной статистики объем промышленного производства в текущих ценах за январь-апрель составил 6 750 000 рублей.