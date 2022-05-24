12 000 рублей на подписку за полгода потратит Витебское областное управление ФСЗН

Сяржук Серабро • 24/5/22 19:59 • Эканоміка

Подписка на газеты обойдется Витебскому областному управлению Фонда социальной защиты населения в 12 000 рублей за полгода.



Райотделы ФСЗН выписывают по одному экземпляру «Витебских вестей» и местной районной газеты.

Райотделы Витебска будут выписывать «Витьбичи», правда, Жлезнодорожный райотдел также выпишет и «Витебские вести». В дополнение к этому Оршанский райотдел, райотделы Витебска и Новополоцкий горотдел будут получать «Экономическую газету».

Самый большой ассортимент прессы выписывает областное управление ФСЗН: «Архивы и

Делопроизводство», «Охрана труда и социальная защита», «Витебские вести», «Витьбичи», «Звязда», «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспубліка», «Моя бухгалтерия. Опыт проверок», «Финансы, учет, аудит», «Главный бухгалтер. ГБ» и «Экономическая газета».

Закупка производится посредством электронного аукциона, ориентировочная стоимость полугодичной подписки составляет 12 000 рублей. Финансируются эти траты из республиканского бюджета.

Напомним, что в 2020 году это же ведомство тратило на 12-месячную подписку 36 000 рублей — в полтора раза больше в перерасчете на один месяц.