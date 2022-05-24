В Витебске пропадают молодые мужчины

• 24/5/22 12:39 • Здарэнні

В мае в Витебске пропали двое молодых мужчин, последний раз их видели у торговых центров, после этого следы теряются.
Милиция с собаками ищет заблудившегося человека. Иллюстративное фото bymedia.net

Так, 20 мая у торгового центра «Беларусь» пропал 32-летний Алексей Середа. Он ушел от ТЦ примерно в 21:00 и исчез.

Алексей Середа

В день исчезновения молодой человек был одет в черную куртку. Он примерно 185 сантиметров ростом, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые. Имеет много татуировок по всему телу.

Менее чем за две недели до этого в областном центре пропал 42-летний Вадим Михиеенко. 8 мая он ушел из дома, последний раз мужчину, предположительно, видели у торгово-развлекательного центра «ТриО» на проспекте Строителей, после чего бесследно исчез.

Алексей Середа

Пропавших витеблян в розыск объявила милиция, также их пытаются найти волонтеры. 23 мая в поисковой операции принимали участие более десятка добровольцев.

Всех, кому что-либо известно о судьбе пропавших, просят позвонить в милицию по следующим номерам: 8-029-511-22-07, 8-025-603-71-55 или 102.

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