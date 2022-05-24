Витебскую студентку шантажировали интимными фото, взломав ее аккаунт в соцсетях

• 24/5/22 16:10 • Крымінал

Студентка одного из ВУЗов Витебска стала жертвой шантажа — злоумышленники получили доступ к ее интимной переписке в соцсетях.
Обнажённая девушка. Фото pixabay.com

Для переписки девушка использовала мессенджер популярной социальной сети. Ее аккаунт смогли взломать и таким образом завладеть интимными фото, которые были в личной переписке.

После этого с витеблянки стали требовать деньги за эти фотографии. Девушка не стала платить взломщикам, а обратилась в милицию.

По факту взлома и шантажа возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

            
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