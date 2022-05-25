На ремонт фасадов Витебского облисполкома потратят 30 000 рублей

Сяржук Серабро • 25/5/22 20:20 • Эканоміка

Обновить фасады зданий Витебского облисполкома собираются к «Славянскому базару в Витебске».



Витебский областной исполнительный комитет объявил запрос ценовых предложений на текущий ремонт фасадов трех административных зданий по улице Гоголя — дома №2, 6 и 6/1.

Согласно приложенному дефектному акту необходимо отремонтировать 62 квадратных метра штукатурки фасадов, 35 квадратных метров штукатурки наружных прямолинейных тяг, очистить 90 квадратных метров от краски и зашпатлевать их, а затем покрасить 418 квадратных метров. Для этого потребуется 40 часов работы гидравлических подъемников.

Ориентировочная стоимость этих ремонтных работ составляет 30 000 рублей. Финансируется ремонт из бюджетных средств. Выполнить его должны к 1 июля.