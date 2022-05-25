В Витебске построили дом с трещинами. Прокуратура бьет тревогу

ННВ • 25/5/22 11:58 • Падзеі

Многоквартирный жилой дом по улице Труда в Витебске была построен с рядом грубых нарушений со стороны подрядчика. В результате пошли трещины.



Прокуратурой было установлено, что вскрытые недостатки в работе повлекли образование существенных дефектов жилого дома в виде трещин в перегородках, перемычках, плитах перекрытия и других элементах здания, в том числе размером 0,6-1 миллиметров и сквозных трещин.

По результатам обследования выяснилось, что несущая способность и эксплуатационная пригодность отдельных конструкций жилого дома оценена как находящаяся в ограниченно работоспособном и неработоспособном состоянии (III, IV категории).

Эти нарушения стали возможными из-за отсутствия эффективного контроля за строительством объекта со стороны должностных лиц инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Витебской области, считает прокуратура.

Инспекция неоднократно констатировала бездействие органов технического и авторского надзора по выполнению возложенных на них обязанностей. Однако реальное влияние на их работу не оказывала. Нарушения длительное время не устранялись, а допустившие их должностные лица не привлекались к административной ответственности.

В результате– прокуратура Витебской области внесла начальнику инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Витебской области представление, в котором потребовала устранить недостатки при осуществлении государственного строительного надзора, а также способствовавшие им причины и условия.

После рассмотрения акта надзора приняты меры к реальному устранению вскрытых упущений в работе, два должностных лица контролирующего органа привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с отсутствием должного контроля за строительством объекта, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.