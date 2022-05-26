Балконы обрушились в жилом доме в Полоцком районе

• 26/5/22 12:29 • Здарэнні

Обрушение сразу нескольких балконов одного из жилых домов произошло 26 мая в деревне Бабыничи Полоцкого района.
Удивленный кот на балконе. Фото pixabay.com

Спасателям о происшествии сообщили в 0:59. Как выяснилось, в двухэтажном четырехквартирном жилом доме обрушились четыре железобетонных элемента балконов: два ограждения на первом и втором этажах, а также плита покрытия и боковая часть балкона второго этажа, сообщается пресс-службой МЧС.

Причина обрушения устанавливается. Люди в результате инцидента не пострадали. Дом был построен во времена СССР в 1986 году.

            
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