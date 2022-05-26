Найден один из пропавших в Витебске мужчин, об этом сообщила милиция

Зоя Машэка • 26/5/22 12:49 • Здарэнні

42-летний Вадим Михеенко, пропавший в Витебске 8 мая, обнаружен.



Напомним, что в тот день мужчина ушел из дома, последний раз мужчину, предположительно, видели у торгово-развлекательного центра «ТриО» на проспекте Строителей, после чего бесследно исчез.

Жизни и здоровью найденного витеблянина ничего не угрожает, сообщает телеграм-канал УВД Витебского облисполкома. По информации волонтеров, он самостоятельно вернулся домой спустя две с половиной недели отсутствия.

О судьбе второго витеблянина — 32-летнего Алексея Середы, который пропал 20 мая у ТЦ «Беларусь» — пока ничего не известно.