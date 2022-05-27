Реальная зарплата упала в большинстве регионов Витебской области, лидирует Новополоцк

Сяржук Серабро • 27/5/22 14:11 • Эканоміка

Снижение реальной заработной платы отмечается в 2/3 регионов Витебской области, в том числе — в Витебске и Новополоцке.



В минувшем апреле этот показатель был ниже, чем год назад в 13 из 21 районах области, а также в обоих городах областного подчинения.

Лидер в снижении реальной заработной платы Новополоцк, где за год она уменьшилась на 12,1%, в областном центре при этом снижение составило только 1,4%.

Среди районов наибольше падении реальной заработной платы по сравнению с апрелем 2021 года отмечается в Витебском (6,8%), Лепельском (6,5%), Лиозненском (4,3%), Глубокском (4,1%) и Толочинском (3,6%). По всей Витебской области снижение составило 2,5% к апрелю и 12.7% к декабрю 2021 года.

Согласно официальной статистике рост реальной заработной платы (т.е. количества товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную зарплату) смогли показать только 8 районов: Бешенковичский, Миорский, Полоцкий, Россонский, Сенненский, Ушачский, Чашникский и Шумилинский.

Сильнее всего она выросла в Сенненском районе — на 4,1%. При этом номинальная начисленная средняя заработная плата в апреле в этом районе составляла 86,1% от среднего уровня по области.