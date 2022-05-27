В Чашникском районе в лесу пропал человек, его пока не нашли

Зоя Машэка • 27/5/22 12:27 • Турызм

Второй день продолжаются поиски 57-летнего мужчины, исчезнувшего в лесу в Чашникском районе.



26 мая в 11:46 спасателям поступило сообщение о человеке, пропавшем в лесном массиве у деревни Залесье Чашникского района.

К месту поискойо операции выдвинулись 5 единиц техники и 22 человека, но к наступлению темноты мужчину найти не удалось. 27 мая поиски продолжились, сообщается пресс-службой МЧС.