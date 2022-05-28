На трех пляжах в Витебске очистят акваторию

Сяржук Серабро • 28/5/22 13:26 • Турызм

Более 6000 рублей потратят на очистку дна акваторий в местах массового отдыха в Витебске.



Закупку услуг по очистке проводит Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство. Согласно техническому заданию дно водоемов собираются очистить возле трех городских пляжей: на Двине у парка в Мазурино и в районе водозабора №1, а также у искусственного водоема в Сокольниках в районе котельной «Южная».

Напомним, что официальных мест массового отдыха в Витебске гораздо больше, но не везде разрешено купаться.

Очистные работы предусматривают обследование акватории, подъем автомобильных шин, камней, бревен и других крупных предметов, а также выемку битого стекла, щебня и мелкого мусора.

Стоимость работ оценивается в 6069 рублей 42 копейки. Выполнить их должны в течение июня.