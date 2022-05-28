В Витебске будут субсидировать бани

Сяржук Серабро • 28/5/22 12:26 • Здароўе

Решение о субсидировании бань общего пользования и душевых принял Витебский горисполком.



Согласно документу, на 2022 год норматив бюджетных субсидий на одну человеко-помывку

в банях общего пользования (за исключением разрядов первого и высшего) и душевых, расположенных в областном центре, утвержден в размере 9 рублей.

Несколько ранее такой же размер субсидий для общественных бань установили местные власти ряда районов Витебской области.

Это решение было принято Витебским городским исполнительным комитетом 11 мая и вступает в силу после опубликования. Однако оно распространяется на отношения, возникшие с 24 марта текущего года.

Напомним, что в конце марта в Витебской области были установлены новые тарифы на услуги бань общего пользования и душевых.