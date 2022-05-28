Ігар Арцюх • 28/5/22 23:42 • Спорт

28 мая внезапно умерла футболистка женской команды «Витебск» Каролина Романчук, девушке было всего 22 года.



Информация о том, что молодая футболистка скоропостижно скончалась в одной из гостиниц Витебска стала распространяться в спортивных телеграм-каналах. Позже смерть спортсменки подтвердили в пресс-службе футбольного клуба «Витбеск»:

— Сегодня, 28 мая, на 23-м году жизни не стало инструктора-методиста СДЮШОР ФК «Витебск», игрока женской команды ФК «Витебска» Каролины Романчук.

Мы шокированы произошедшим и выражаем соболезнования родным и близким.

На днях Каролина Романчук принимала участие в «Кубке студенческой лиги по футболу среди женских команд», она играла за команду ВГТУ. Команда этого университета заняла второе место, а Романчук, забившую в турнире два мяча, признали лучшей защитницей.

22 года Каролине Романчук исполнилось только 13 февраля.

Напомним, что около года назад трагические погиб футболист ФК «Витебск» Кельвин Оденигбо, который утонул во время ночного купания на озере Белое.