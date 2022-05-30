Автозапчасти на 1,2 миллиона рублей пытались ввезти из Литвы в Беларусь контрабандой

Ігар Арцюх • 30/5/22 21:09 • Эканоміка

Витебская таможня задержала груз контрабандных автозапчастей стоимостью свыше 1 200 000 рублей.



В фуре «DAF», въезжавшей из Литвы в Беларусь через пункт таможенного оформления «Каменный лог», обнаружили более 35 000 контрабандных деталей для автомобилей.

В документах, представленных к оформлению перевозчиком, сведения о более чем 25 000 единиц автозапчастей не соответствовали заявленным, а сведения о более чем 10 000 единиц товара и вовсе отсутствовали.

Перевозимую партию запасных частей к автомобилям витебские таможенники оценили в 1 200 000 рублей. Таким образом, предоставление недостоверных сведений и недекларирование товаров могло послужить основанием для занижения размера таможенных платежей на сумму свыше 110 000 рублей.

В результате в отношении перевозчика Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с частями 1 и 3 статьи 15.5 КоАП. Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения, сообщает пресс-служба ГТК.