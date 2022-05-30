На пожаре в Витебске спасли отца с сыном. Пришлось эвакуировать 20 человек

Зоя Машэка • 30/5/22 14:31 • Здарэнні

77-летний пенсионер и его 50-летний сын пострадали во время пожара на улице Мира в Витебске.



Минувшей ночью, в 0:49 произошел пожар пятиэтажном доме на улице Мира. Горела одна из квартир на четвертом этаже.

Во время тушения пожара спасатели сразу же нашли в коридоре одного из жильцов квартиры. Мужчина был без сознания, его вынесли на улицу и передали медикам «скорой».

Другие пожарные в это время приступили к тушению и проводили эвакуацию жильцов из соседних квартир. Вывести на улицу пришлось 20 человек.

Спустя некоторое время в комнате нашли второго пострадавшего. Он тоже был без сознания, его вынесли на воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи.

И пенсионер, и его сын в результате пожара получили отравление продуктами горения. Их пришлось госпитализировать в Витебскую областную клиническую больницу.

В квартире были закопчены стены, потолок, повреждено имущество. Причина устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении, сообщается пресс-службой МЧС.