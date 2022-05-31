В Глубокском районе спасли заблудившуюся пенсионерку
30 мая в Глубокском районе в лесу заблудилась 60-летняя пенсионерка.
Спасатели получили сообщение о том, что в лесном массиве в районе деревни Вороново заблудилась женщина, в 15:40.
Найти пенсионерку удалось всего за 40 минут — в 16:20 она была обнаружена сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. В госпитализации женщина не нуждалась, сообщается пресс-службой МЧС.
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